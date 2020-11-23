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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

ABD Başkanı Trump, başkanlığa seçilen Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

Betül Yürük   | 23.11.2020
Trump Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü

New York

Pensilvanya federal mahkemesi, Donald Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti. 

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Joe Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.


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