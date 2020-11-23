Trump Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü
ABD Başkanı Trump, başkanlığa seçilen Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.
New York
Pensilvanya federal mahkemesi, Donald Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.
Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Joe Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.
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