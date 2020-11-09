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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Çin, Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'ye diyaloğun güçlendirilmesi çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanması konusunda uluslararası teamülleri takip edecekleri açıklamasında bulundu.

Fuat Kabakcı   | 09.11.2020
Çin, Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'ye diyaloğun güçlendirilmesi çağrısı yaptı

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı, Demokrat Joe Biden'ın ABD'de başkanlık seçimini kazanmasına ilişkin iki ülkenin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Biden’in başkan seçilmesi konusunda uluslararası teamülleri takip edeceklerini belirtti.

"Biden'ın seçimi kazandığını ilan etme sürecini takip ettik. Seçim sonuçlarının ABD’nin kendi kanun ve düzenine göre belirleneceğini anlıyoruz." ifadesini kullanan Sözcü Vang tebrik mesajı paylaşmadı.

Vang yeni dönemde ikili ilişkiler konusunda ise "Biz daima Çin ve ABD’nin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi, karşılıklı saygı temelinde farklılıkları idare etmesi, karşılıklı çıkarlar temelinde iş birliğini genişletmesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin-ABD ilişkileri son yıllarda Tayvan, Güney Çin Denizi, Hong Kong, yeni tip koronavirüs salgını, gümrük tarifesi savaşları konularında gergin bir ortamda seyretmişti.

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