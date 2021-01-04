Euro
9.01
Dolar
7.35
BIST 100
1,489.28
Altın
1,924.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'nin 10 eski savunma bakanından 'ordu seçim sonuçlarına karışmasın' uyarısı

ABD'de görev yapmış 10 eski savunma bakanı ortak bir mektuba imza atarak, "Başkanlık seçim sonuçlarına ordunun karışmaması" uyarısında bulundu.

Hakan Çopur   | 04.01.2021
ABD'nin 10 eski savunma bakanından 'ordu seçim sonuçlarına karışmasın' uyarısı Fotoğraf: Peter Zay /AA

Washington

Washington Post gazetesinde yayımlanan ortak mektuba ABD'li eski savunma bakanları Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld imza attı.

Mektupta, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçim sonuçlarının ordunun pozisyonunu ilgilendirmediği uyarısında bulunan eski bakanlar, "aksi durumun ulusal güvenliği tehlikeye sokacağına" işaret etti.

Mektupta, "İç ve dış düşmanlara karşı Anayasa'yı korumak üzere yemin ettik. Yeminimiz bir kişi veya partiye değildir." ifadelerini kullanan bakanlar, barışçıl bir şekilde yetki devrinin önemine dikkat çekti.

"Yetki devri barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılmalı"

ABD Savunma Bakan Vekilliği görevini yürüten Christopher Miller'a çağrıda bulunan eski bakanlar, seçimleri kazanan Joe Biden yönetimine yetki devrinin barışçıl ve yasalara uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

"ABD ordusunu seçim tartışmalarının içine çekmek bizi tehlikeli, yasa dışı ve Anayasal sınırların dışında bir alana iter." değerlendirmesini yapan bakanlar, seçimler ve yetki devri konusunda demokratik teamüllere ve ilgili yasalara uygun hareket edilmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı. 6 Ocak'ta Kongre'de yapılacak ortak oturumda delege oylarının sayılarak Biden'ın kazandığının resmen tescil edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 85 milyon 509 bini geçti
İstanbul'da hafta kısıtlama sonrası hareketli başladı
Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık
Fransa'nın Kovid-19 aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Benzer haberler

ABD 'USS Nimitz' uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

ABD 'USS Nimitz' uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verdi

ABD'nin 10 eski savunma bakanından 'ordu seçim sonuçlarına karışmasın' uyarısı

ABD Kongresinin 117. dönemi, yeni üyelerin yemin etmesiyle başladı

Trump'ın Georgia Eyalet Sekreterinden 'seçim sonuçlarını değiştirmesini' istediği iddiası

Trump'ın Georgia Eyalet Sekreterinden 'seçim sonuçlarını değiştirmesini' istediği iddiası
ABD'nin Texas eyaletinde kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'de 'Kovid-19 rakamlarının abartıldığı' tartışması

ABD'de 'Kovid-19 rakamlarının abartıldığı' tartışması