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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, çok az farkla Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Dildar Baykan   | 13.11.2020
ABD'deki başkanlık yarışında Arizona eyaletini Biden kazandı

Washington

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, çok az farkla Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Biden, Arizona eyaletindeki oyların yüzde 49,4'ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,06'da kaldı.

Bu sonuçla Biden, yaklaşık 11 bin oy fark ile rakibi Donald Trump'ı geride bırakarak hanesine 11 delege daha yazdırdı ve 290 delegeye ulaştı.

16 delegeli Georgia ve 15 delegeli Kuzey Carolina'da ise sonuçlar henüz netleşmedi.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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