Euro
9.84
Dolar
8.40
BIST 100
1,150.71
Altın
1,909.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı Manavkuyu Mahallesi Rıza Bey Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda'nın babası ile görüştü - VTR
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

Islam Doğru   | 03.11.2020
ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı

New York

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.

Başkanlık seçimlerinde, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 100 milyon 298 bin 838 kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.

California 12 milyon 90 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 9 milyon 69 binden fazla oyla "ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler" olarak öne çıktı.

Öte yandan kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçimindeki toplam oyların yüzde 72,8'ine denk geldiği kaydedildi.

Posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin, 92 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, salgın nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 28 bin 244 Kovid-19 vakası tespit edildi
AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 343 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Sağlık personelinin kapasitelerinin sınırına geldiği uyarılarını dikkate alıyorum

Benzer haberler

ABD'de seçim günü: Amerikalı gençler ne diyor?

ABD'de seçim günü: Amerikalı gençler ne diyor?

ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 237 bini geçti

Trump: Seçimleri kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum

Trump: Seçimleri kesinlikle kazanma şansımız olduğuna inanıyorum
ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için sandık başında

ABD, yakın tarihinin en kritik seçimi için sandık başında
ABD ve İsrail Sudan’ın ekonomik krizini istismar ediyor

ABD ve İsrail Sudan’ın ekonomik krizini istismar ediyor