Euro
9.74
Dolar
8.29
BIST 100
1,126.99
Altın
1,877.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

Başkanlık seçimlerinin sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeyeceği ihtimaline karşı basın kuruluşları hazırlık yapıyor.

Dildar Baykan   | 28.10.2020
ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

Washington

ABD'de 3 Kasım'daki 59. başkanlık seçimlerine bir haftadan daha kısa süre kalmışken, özellikle posta yoluyla kullanılan oyların sayımının 3 Kasım gecesi bitmeme ihtimali nedeniyle ülke medyasında diğer seçimlerden daha farklı ve sıkı hazırlıklar yapılıyor.

Associated Pressin (AP) derlediği habere göre, ABD medyası "tarihi" olarak nitelendirilen ve Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden arasında geçecek başkanlık yarışı için diğer yıllardan farklı bir hazırlık içinde.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sayısı artan postayla kullanılan oyların, sayım işlemlerinin birçok eyalette 3 Kasım'da bitmeyecek olması nedeniyle basın kuruluşları, sonuçların o gece belli olmama ihtimaline odaklanıyor.

Ülkenin en büyük yayın kuruluşlarından CNN'in Washington Büro Şefi Sam Feist, 2000'deki tartışmalı seçimlerin ardından büyük medya kuruluşlarının Kongrede verdikleri ifadelerin metinlerini, bu hafta sonundan itibaren çalışanlarına dağıtacağını açıkladı.

Feist, "Kendimizi farklı bir tür seçim gecesine hazırlamamız lazım. Sürekli kullandığım kelime 'sabır' oluyor." dedi.

CBS ve Fox News'deki hazırlıklar

Ülkenin diğer önemli basın kuruluşlarından CBS, seçim gecesine özel yeni bir stüdyo inşa ederken, Fox News de grafikler için "Fortnite" isimli video oyununun yapımcılarıyla anlaştı. 

NBC News Başkanı Noah Oppenheim, seçim yayınının 4 Kasım'a ve daha sonraki günlere sarkması durumunda kendileri için bir plan oluşturduklarını aktardı.

Oppenheim, "Hatırladığım diğer seçim gecelerinden farklı olarak bu yıl, ilginç bir tahmin ve belirsizlik kombinasyonu var." yorumunda bulundu.

Görsel basının yanı sıra Washington Post ve New York Times gibi yazılı basın kuruluşları da sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yapacaklarını açıkladı.

Pew Araştırma Merkezinin yaptığı bir anket, Amerikan halkının neredeyse yarısının seçim gecesi sonuçları yakından takip edeceğini ortaya koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 30 Ekim itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19'da yüksek vaka artışları sürüyor
Uluslararası Hemşireler Konseyi: 44 ülkeden 1500 hemşire Kovid-19'dan öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Benzer haberler

ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

ABD medyası 3 Kasım gecesine diğer başkanlık seçimlerinden farklı hazırlanıyor

Hamas: ABD, İsrail'in ilhak planını kademeli olarak uygulamasına destek veriyor

Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 232 bini geçti
ABD: Esed rejimi yeni anayasanın hazırlanmasını kasıtlı engelliyor

ABD: Esed rejimi yeni anayasanın hazırlanmasını kasıtlı engelliyor
Trump ile Biden'ın Türkiye perspektifleri birbirinden önemli ölçüde ayrışıyor

Trump ile Biden'ın Türkiye perspektifleri birbirinden önemli ölçüde ayrışıyor