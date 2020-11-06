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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

ABD başkanlık yarışında her iki aday için de kritik öneme sahip olan ve Demokrat Joe Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeninden sayılacak.

Betül Yürük   | 06.11.2020
ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

New York

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı. 

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek, oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde götürdüğü eyalette, oyların yüzde 98'inin sayılmasının ardından yarış, az bir farkla Biden lehine dönmüştü.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

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