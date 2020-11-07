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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD Başkanı Trump: Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım

Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." dedi.

Kasım İleri   | 07.11.2020
ABD Başkanı Trump: Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım

Washington

Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.

Öte yandan, Trump kampanyası bugün Philedelphia'da basın açıklaması yapacak.

Trump, sayımları devam eden Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde öndeydi. Ancak dünkü sayımlarla birlikte Biden, Pennsylvania ve Georgia'da öne geçti.

Nevada ve Arizona'da da Biden az bir farkla Trump'ın önünde görünüyor.

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