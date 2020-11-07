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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump: Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dildar Baykan   | 07.11.2020
Trump: Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı

Washington

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerin kazananı henüz netleşmezken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.


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