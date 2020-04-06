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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, "Türk dünyasının sesi konumundaki Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum." dedi.

Muhammet Tarhan   | 06.04.2020
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev: Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum

Ankara

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Anadolu Ajansının (AA) 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Amreyev, gönderdiği tebrik mesajında, Anadolu Ajansının bir asırdır sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın güvenilir haber kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Türk dünyasının sesi konumundaki Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının Türk Konseyi üye ülkelerinde kurduğu güçlü haber ağıyla, "ortak gelecek inşa etme" hususunda bilgi paylaşımını sürdüreceğine inandığını aktaran Amreyev, "Küresel bir marka olarak Ajansın nitelikli çalışmalarının daha nice yüzyıllar boyunca sürdürmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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