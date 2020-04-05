Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker: Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, "Bu kadar dezenformasyon ve yoğun bilgi altında, insanımızın hangi bilgiye güveneceği konusunda tereddüt yaşadığı bir ortamda, Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

Engin Özekinci   | 05.04.2020
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker: Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir

Konya

Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, AA'nın, uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yer aldığını ifade etti.

"Anadolu Ajansı bu toprakların adeta arşivi konumundadır, bu arşivi de insanlarla paylaşan bir kurumdur." ifadesini kullanan Şeker, mesajına şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında ülkenin her türlü uluslararası ilişkilerini sağlayan kurum olarak da hizmet veren Anadolu Ajansının 100. yılını tebrik ediyorum. Bu konuda göstermiş olduğu çabalar için tüm çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kadar dezenformasyon ve yoğun bilgi altında, insanımızın hangi bilgiye güveneceği konusunda tereddüt yaşadığı bir ortamda Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir."

Şeker, AA'nın geniş ulusal ve uluslararası ağının bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu ağıyla hizmet veren öncü kurumlardan biri olan Anadolu Ajansını takdir ediyorum. Tabii bu da yoğun bir emekle ve çabayla olmaktadır. Bu vesileyle ajansın tüm yöneticilerini ve her alanda hizmet veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 78'e yükseldi

Benzer haberler

'Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir'

'Anadolu Ajansı her zaman güvenle hizmet vermektedir'

Umreden dönen 362 kişilik kafile Konya'da karantinaya alındı

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı köy ve mahalleler karantina altına alındı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı köy ve mahalleler karantina altına alındı
Konya'da 1 metre çapında, 2 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da 1 metre çapında, 2 metre derinliğinde obruk oluştu
Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'da bir mahalle karantinaya alındı