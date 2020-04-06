Ticaret Bakanı Pekcan: AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyanın sesini de Anadolu'ya duyuruyor
Ticaret Bakan Pekcan, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığı mesajda, "Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyanın sesini de Anadolu'ya duyuran AA'nın 100. yıl dönümünü kutluyorum." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.
Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarından bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyanın sesini de Anadolu'ya duyuran AA'nın 100. yıl dönümünü kutluyor, 7 gün 24 saat özveriyle çalışan değerli mensuplarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.