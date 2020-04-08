Senegal Basın Ajansı Genel Müdürü Fall: APS-AA ortaklığı ülkelerimiz arasındaki tarihi bağları güçlendiriyor
Senegal Basın Ajansı Genel Müdürü Fall, "Ajanslarımız arasındaki önemli ve anlamlı ortaklık ülkelerimiz arasındaki tarihi bağları ve liderlerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dakar
Senegal Basın Ajansı (APS) Genel Müdürü Thierno Birahim Fall, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Kendi ajanslarının 2 Nisan 1959'da kurulduğuna ve geçen yıl 60. yıl dönümünü kutladığına işaret eden Fall, şunları kaydetti:
"Ajanslarımız arasındaki önemli ve anlamlı ortaklık, ülkelerimiz arasındaki tarihi bağları ve liderlerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor."
Fall, iki ajansın ortaklık anlaşması kapsamında AA'nın APS'ye İngilizce, APS'nin de AA'ya İngilizce ve Fransızca haber metinleri sağladığını, bu ortaklık çerçevesinde fotoğraf ile görüntü değişiminin de planlandığını, bunun iki kuruluş için de verimli ve yararlı olmasını arzu ettiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.