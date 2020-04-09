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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili: Anadolu Ajansı bugün Kuzey Makedonya'daki medya alanında önemli yere sahip

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili, "Anadolu Ajansı, bugün Kuzey Makedonya'daki medya alanında önemli yere sahip etkili bir küresel haber ajansıdır." dedi.

Furkan Abdula   | 09.04.2020
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı İsmaili: Anadolu Ajansı bugün Kuzey Makedonya'daki medya alanında önemli yere sahip

Üsküp

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

İsmaili, yayımladığı mesajında, "Bir asırdır Türkiye'nin dünyadaki sembolü olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın yıllar boyunca küresel düzeyde ve Türkiye'de toplumsal alandaki faaliyetler hakkında bilgilendirme görevi üstlendiğini belirten İsmaili, "Anadolu Ajansı, bugün Kuzey Makedonya'daki medya alanında önemli yere sahip etkili bir küresel haber ajansıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsmaili, AA çalışanlarının, Kuzey Makedonya'daki toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki olayları özverili ve profesyonelce takip ettiklerinin altını çizerek, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin, Kuzey Makedonya kültürünün ortağı ve destekçisi olmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve güvenin önemine işaret eden İsmaili, bunun gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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