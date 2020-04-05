Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski: Anadolu Ajansı birçok olayın önemli bir vakanüvisidir
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, "Anadolu Ajansı, Türkiye'de, bölgede ve dünya çapında meydana gelen birçok olayın önemli bir vakanüvisidir." değerlendirmesinde bulundu.
Üsküp
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Aralarında Makedonca da olmak üzere 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansının 100. yılını kutlarım." ifadesini kullandı.
AA'nın başarılı çalışmalarına devam etmesi temennisinde bulunan Pendarovski, mesajında şunları kaydetti:
"Türkiye'nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, uzun süreli varlığı ve küresel düzeydeki teknolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik kalkınma aracılığıyla reform bağlamında Türkiye'de, bölgede ve dünya çapında meydana gelen birçok olayın önemli bir vakanüvisidir."
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili ise yayımladığı mesajında, "Bir asırdır Türkiye'nin dünyadaki sembolü olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
AA'nın yıllar boyunca küresel düzeyde ve Türkiye'de toplumsal alandaki faaliyetler hakkında bilgilendirme görevi üstlendiğini belirten İsmaili, "Anadolu Ajansı, bugün Kuzey Makedonya'daki medya alanında önemli yere sahip etkili bir küresel haber ajansıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İsmaili, AA çalışanlarının, Kuzey Makedonya'daki toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki olayları özverili ve profesyonelce takip ettiklerinin altını çizerek, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin, Kuzey Makedonya kültürünün ortağı ve destekçisi olmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve güvenin önemine işaret eden İsmaili, bunun gelecekte de devam etmesi temennisinde bulundu.