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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski AA'nın 100. yılını kutladı

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, "Anadolu Ajansı, Türkiye'de, bölgede ve dünya çapında meydana gelen birçok olayın önemli bir vakanüvisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Furkan Abdula,Admir Fazlagikj   | 05.04.2020
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski AA'nın 100. yılını kutladı

Üsküp

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Aralarında Makedonca da olmak üzere 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansının 100. yılını kutlarım." ifadesini kullandı.

AA'nın başarılı çalışmalarına devam etmesi temennisinde bulunan Pendarovski, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, uzun süreli varlığı ve küresel düzeydeki teknolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik kalkınma aracılığıyla reform bağlamında Türkiye'de, bölgede ve dünya çapında meydana gelen birçok olayın önemli bir vakanüvisidir."

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