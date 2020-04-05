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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Kars Valisi Öksüz: Anadolu Ajansına haber yolculuğunda başarılarının diliyorum

Kars Valisi Öksüz, "Doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor, haber yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çelik   | 05.04.2020
Kars Valisi Öksüz: Anadolu Ajansına haber yolculuğunda başarılarının diliyorum

Kars

Kars Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık eden AA'nın, uluslararası alanda dünyanın önde gelen sayılı ajansları arasında yer aldığını vurguladı.

AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Atatürk tarafından Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla Milli Mücadele yıllarında kurulan, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor, haber yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum."

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