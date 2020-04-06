Euro
7.30
Dolar
6.75
BIST 100
91,049.39
Altın
1,635.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

İzmir Valisi Ayyıldız: Habercilik anlayışıyla yıllardır takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Mustafa Güngör   | 06.04.2020
İzmir Valisi Ayyıldız: Habercilik anlayışıyla yıllardır takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir

İzmir

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yayımladığı mesajında, AA'nın Türkiye ve dünyada takdire şayan yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ayyıldız, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Türkiye'nin en büyük haber ajansı olan ve görevini layıkıyla sürdüren Anadolu Ajansı, habercilik anlayışıyla yıllardır ülkemizde ve dünyada takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir. Bu kurumda görev yapan her çalışana özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin, ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının 100. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi karantinaya alındı
Dokuz Eylül Üniversitesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak
İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği

Benzer haberler

Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü

Tunuslu siyasiler ve yazarlardan AA'nın bölgedeki haberciliğine övgü

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Tam bir asır önce atılan tohum bugün güçlü bir çınar oldu

Dokuz Eylül Üniversitesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacak

Trabzon Valisi Ustaoğlu: AA doğru haber konusunda tereddütsüz başvurulan bir kaynaktır

Trabzon Valisi Ustaoğlu: AA doğru haber konusunda tereddütsüz başvurulan bir kaynaktır
'Habercilik anlayışıyla yıllardır takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir'

'Habercilik anlayışıyla yıllardır takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir'
TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum

TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum