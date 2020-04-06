Euro
7.30
Dolar
6.75
BIST 100
91,049.39
Altın
1,635.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: AA ilkeli ve tarafsız haberciliğiyle bugünlere başarıyla ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Fatih Çakmak   | 06.04.2020
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: AA ilkeli ve tarafsız haberciliğiyle bugünlere başarıyla ulaştı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi karantinaya alındı
Dokuz Eylül Üniversitesinde Kovid-19 tanı merkezi kurulacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak
İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği

Benzer haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: AA ilkeli ve tarafsız haberciliğiyle bugünlere başarıyla ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: AA ilkeli ve tarafsız haberciliğiyle bugünlere başarıyla ulaştı

'Anadolu Ajansı büyük bir direnişin sesi olmuştur'

'Yurt ücretleri iade edilmeye başlanmıştır'

Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama zamanı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile ortaya çıkacak

Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama zamanı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile ortaya çıkacak

Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek

Gençlik merkezlerinde günlük 40 bin korumalı maske üretilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak