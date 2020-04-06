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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Burdur Valisi Hasan Şıldak: AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum

Burdur Valisi Şıldak, AA'nın 100. yılını kutlayarak, "Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bilal Altıok   | 06.04.2020
Burdur Valisi Hasan Şıldak: AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum

Burdur

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından, ''AA 100 yaşında'' etiketi ve AA'nın yüzüncü yıl logosu ile paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

''Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.''


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