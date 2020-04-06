Burdur Valisi Hasan Şıldak: AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum
Burdur Valisi Şıldak, AA'nın 100. yılını kutlayarak, "Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
Anadolu Ajansının Kuruluşunun 100. yılını kutluyorum.— Hasan ŞILDAK (@hasansildak) April 6, 2020
Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün #AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.#AA100Yaşında pic.twitter.com/N9IFYIcaVx
Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından, ''AA 100 yaşında'' etiketi ve AA'nın yüzüncü yıl logosu ile paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:
''Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum.''
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