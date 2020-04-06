Adalet Bakanı Gül: Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında
Adalet Bakanı Gül, AA'nın 100. yılını kutladığı mesajda, "Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında. Nice senelere." ifadelerine yer verdi.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında. Nice senelere." ifadesini kullandı.
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