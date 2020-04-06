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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Adalet Bakanı Gül: Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında

Adalet Bakanı Gül, AA'nın 100. yılını kutladığı mesajda, "Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında. Nice senelere." ifadelerine yer verdi.

Kemal Karadağ   | 06.04.2020
Adalet Bakanı Gül: Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milli Mücadele'den günümüze Türkiye'nin sesi, gözü, kulağı Anadolu Ajansı 100 yaşında. Nice senelere." ifadesini kullandı.


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