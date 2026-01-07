Dolar
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hikmet Faruk Başer  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zülfikar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Zülfikar, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", başlıklı fotoğrafını tercih eden Zülfikar, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı


Annesinin biriciği

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran" karelerini seçen Zülfikar, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafına oy verdi.


Mavi vatanımız


Statların dili


Kar yaran


Çocuk her yerde çocuk

Zülfikar, AA'nın fotoğraflarının bütün dünyayı kapsadığı için muhteşem olduğunu söyledi.

Fotoğrafların 2025 yılını yansıtan karelerden oluşması dolayısıyla teşekkür eden Zülfikar, şöyle devam etti:

"İyi bir algı, iyi bir hatırlama, iyi bir geleceğe ait kanıt gerçekten, kutluyorum. Ben de bunların içerisinde 6 ayrı kategoriden kendimce birer kareyi seçtim. Öncelikle uzmanlık alanım ağırlıklı çocuk üzerine olduğu için pek çok olayda çocuğun, anne ve çevreyle ilişkisi üzerinden baktım ama öte yandan da ülkemizin dünyada kazandığı itibar, dünyada geldiği konumu önemsediğim için seçtiğim karelerde buna dikkat ettim. Dünyada zulmün son bulması, adaletin gerçekleşmesi, merhamet temelli bir dünya oluşması için yapılması gerekenler neyse onu da bu vesileyle hatırlatmayı ve hatırlamayı önceledim."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu
ASELSAN, AESA radarlarla hava platformlarına güç katıyor
Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da Emniyete ait otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
