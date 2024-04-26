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AA Yayınları

Uçmayı Sevmeyen Kuzgun

26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Uçmayı Sevmeyen Kuzgun

Yayın Adı: Uçmayı Sevmeyen Kuzgun
Sayfa Sayısı: 44
Basım Tarihi: 2024Boyut: 21,5 x 27 cm
Tür: Çocuk kitabı(4-8 yaş)ISBN: 978-625-94504-5-2
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 


Kitap Hakkında

Bu öykünün kahramanı uçmayı sevmeyen bir kuzgun. Biraz keyfine düşkün. Kâh uçağa biner kâh taksiye…

Uçmayı Sevmeyen Kuzgun günlerden bir gün kutsal bilgeliğin peşine düşer, yıllar önce ayrıldığı pek sevgili şehrine geri döner.

Başka kuşlarla tanışır, hepsi kanat çırpıp uçmaktadır.

Bizim Uçmayı Sevmeyen Kuzgun aradığını bulabilecek mi?

O da arkadaşları gibi kendi kanatlarıyla uçabilecek mi?

Keyifli yolculuk sürerken size hoş bir ikaz:

Dikkat! Kuzgun Çıkabilir!

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