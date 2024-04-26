|Yayın Adı: Uçmayı Sevmeyen Kuzgun
|Sayfa Sayısı: 44
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 21,5 x 27 cm
|Tür: Çocuk kitabı(4-8 yaş)
|ISBN: 978-625-94504-5-2
|Dil: Türkçe
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Kitap Hakkında
Bu öykünün kahramanı uçmayı sevmeyen bir kuzgun. Biraz keyfine düşkün. Kâh uçağa biner kâh taksiye…
Uçmayı Sevmeyen Kuzgun günlerden bir gün kutsal bilgeliğin peşine düşer, yıllar önce ayrıldığı pek sevgili şehrine geri döner.
Başka kuşlarla tanışır, hepsi kanat çırpıp uçmaktadır.
Bizim Uçmayı Sevmeyen Kuzgun aradığını bulabilecek mi?
O da arkadaşları gibi kendi kanatlarıyla uçabilecek mi?
Keyifli yolculuk sürerken size hoş bir ikaz:
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