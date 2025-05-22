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AA Yayınları

Medya Yönetimi ve Yapay Zekâ

22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Medya Yönetimi ve Yapay Zekâ

Yayın Adı: Medya Yönetimi ve Yapay ZekâSayfa Sayısı: 480
Basım Tarihi: 2025Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: Medya-İletişimISBN: 78-625-95851-0-9   
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 360 TL

Kitap hakkında

Bu yenilikçi ders kitabı, medya iş modellerini yapay zekâ (YZ) ve dijital dönüşüm bağlamında incelemektedir. YZ, öneri motorlarından sentetik insanlara, video-metinden doğal dil modellerine kadar medya üretimi ve dağıtımını büyük ölçüde etkilemiştir. Bir doğal dil üretim modeli bu konu hakkında, "YZ medya endüstrisinin asıl değişim ajanıdır ve inanılmaz fırsatlar açacaktır." şeklinde yanıt vermiştir. Bu kitap, bu fırsatları keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Eserde, medya dört bölümde ele alınmaktadır: ‘’İlkeler’’ iş modellerini ve YZ araçlarını; ‘’Platformlar’’ oyunlar, yayıncılar ve sosyal ağları; ‘’Üreticiler’’ senaryolu içerikler, eğlence ve müziği; ‘’Öncüler’’ ise podcast yayıncılığı, e-sporlar ve metaevren gibi yeni gelişmeleri kapsamaktadır. Her bölüm; sektörler geliştirme, üretim, dağıtım ve gelir elde etme süreçleriyle incelenmektedir. Dünya çapında yaratıcı girişimcilik, gelir modelleri ve gelişen YZ araçları üzerine vaka çalışmaları sunan bu kitap, medya yönetimi veya eğlence, medya ve teknoloji ilişkisini inceleyen ileri düzey lisans ve lisansüstü öğrenciler için temel bir kaynaktır.

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