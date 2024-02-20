|Yayın Adı: Doğanın Ağı (Dijital Çağda Doğanın Yeri)
|Sayfa Sayısı: 264
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim, medya
|ISBN: 978-605-9075-96-1
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 205 TL
Kitap Hakkında
Günümüzde gitgide teknolojik araçların esiri olan insanlar, dijital çağın stresinden kaçmak, yenilenmek ve yeniden dengelenmek için doğaya kaçıyor. Bu bağlamda, doğayı çare olarak, teknolojiyi ise hastalık olarak görmek kolay bir yol gibi görünüyor. Ancak bu kitapta Richard Coyne, doğanın yararlarına ilişkin bu eskimiş anlatıya meydan okuyor; doğal ve yapay gibi tanımları yeniden değerlendiriyor.
Doğanın günümüzde bizim için değişen anlamı üzerine etkileyici bir inceleme olan Doğanın Ağı, sosyal medya teknolojisi ile doğa arasında kurduğumuz mitsel ilişkiye bambaşka bir açıdan bakarak gündelik anlayışımızı sarsıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.