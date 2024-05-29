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AA Yayınları

Ay Yıldızın İzinde (Cilt 2)

29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Ay Yıldızın İzinde (Cilt 2)

Yayın Adı: Ay Yıldızın İzinde (Cilt 2)
Sayfa Sayısı: 700
Basım Tarihi: 2024Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Türkiye tarihiISBN: 978-625-94504-8-3
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 3650 TL

Kitap hakkında

Türkiye Yüzyılı’nın heyecan verici yolculuğu, kökleri binlerce yıllık mazide olan Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar uzanan bir mirası temsil ediyor.  21. yüzyıl, ülkemizin tarihsel dönüşümünde bir dönüm noktası oldu; yoğun çaba ve kararlılıkla gerçekleştirilen gelişim ve değişim, Türkiye'nin yeni bir çağa adım atmasını sağladı.

10 Ağustos 2014’te “halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı” olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan; yurt dışında ticari-ekonomik, siyasi, askerî iş birliği ve enerji alanlarında resmî ziyaretlerinin yanı sıra uluslararası birçok toplantı, zirve ve etkinliğe katıldı.

Ülkemizi en üst düzeyde temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı gelişim ve değişimin dünya lideri oldu. Sayın Cumhurbaşkanı, görev süresi boyunca 200'den fazla yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sırasında, birçok önemli anlaşmaya imza attı.

Lider diplomasisiyle, uluslararası alanda Türkiye'nin etkisini artırdı ve ülkenin sesini küresel arenada daha güçlü bir şekilde duyurmasını sağladı. Türkiye'nin uluslararası ilişkileri güçlenirken; bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne yönelik kritik adımlar Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde gerçekleşti.

Sayın Cumhurbaşkanı, ziyaret ettiği ülkelerdeki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarının başkanı olarak görev aldı. Birleşmiş Milletler, NATO, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi önemli uluslararası platformlarda etkin bir şekilde yer alarak birçok ülkenin liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

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