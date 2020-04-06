TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Tam bir asır önce atılan tohum bugün güçlü bir çınar oldu
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Eren, "Tam bir asır önce atılan tohum, bugün güçlü bir çınar oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin sesini dünyaya duyuran AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Tam bir asır önce atılan tohum, bugün güçlü bir çınar oldu.— ibrahim eren (@ibrahimeren) April 6, 2020
Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin sesini dünyaya duyuran @anadoluajansi’nın 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.
Değerli yöneticileri başta olmak üzere AA’nın tüm çalışanlarına başarılı çalışmalar diliyorum. pic.twitter.com/Hxa8Z7DI07
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eren, "Tam bir asır önce atılan tohum, bugün güçlü bir çınar oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Değerli yöneticileri başta olmak üzere AA'nın tüm çalışanlarına başarılı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Eren, paylaşımında, TRT'nin yeni dizisi "Ya İstiklal Ya Ölüm"ün bu akşam yayımlanacak bölümünde Anadolu Ajansının kuruluşunun anlatıldığı sahnenin videosuna da yer verdi.