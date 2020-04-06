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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı

Sağlık Bakanı Koca, Anadolu Ajansının (AA), Milli Mücadele'nin haber kaynağı olduğunu belirterek, "Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor. Yürekten kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşim Sert Karaaslan   | 06.04.2020
Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 100 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin ön saflarında yer alan iki aydınımızın önerisiyle Mustafa Kemal Paşa tarafından kuruldu, Milli Mücadele'nin haber kaynağı oldu. Kuruluşunun 100. yılında benzer bir görev üstleniyor. Yürekten kutluyoruz."

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