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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Niğde Valisi Şimşek: AA, ilkeli yayıncılık çizgisini 100 yıldır bozmadan gelişmeleri bizlere aktarıyor

Niğde Valisi Şimşek, "Doğru haber verme ve ilkeli yayıncılık çizgisini bozmadan 100 yıldır ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Abdullah Özkul   | 06.04.2020
Niğde Valisi Şimşek: AA, ilkeli yayıncılık çizgisini 100 yıldır bozmadan gelişmeleri bizlere aktarıyor

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru haber verme ve ilkeli yayıncılık çizgisini bozmadan 100 yıldır ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri bizlere aktaran Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda emek veren tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Doğru, hızlı, objektif ve kaliteli içeriğin kurumsal karşılığı"

Belediye Başkanı Özdemir ise sosyal medyadaki paylaşımında, AA'nın asırlık haber yolculuğunda küresel bir markaya dönüştüğünü belirterek, "Doğru, hızlı, objektif ve kaliteli içeriğin kurumsal karşılığı ‪Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yılını tebrik ediyor, nice başarı dolu yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da AA'nın İstiklal Mücadelesinde Anadolu'nun sesi olduğunu anımsatarak, "Aynı ruhla, ilkeli, tarafsız habercilik anlayışı ile haber alma özgürlüğü adına canla başla emek veren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Nice 100 yıllara." mesajını paylaştı.

AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

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