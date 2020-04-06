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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

İstanbul Valisi Yerlikaya: Anadolu Ajansımız bir asırlık ulu bir çınar, milletimizin sesidir

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Anadolu Ajansımız, bir asırlık ulu bir çınar. Milletimizin sesi, soluğu, nefesidir. Asırlık çınarın bugünlere gelmesini sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese şükranla..." ifadelerini kullandı.

Murat Paksoy   | 06.04.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: Anadolu Ajansımız bir asırlık ulu bir çınar, milletimizin sesidir

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Yerlikaya, Anadolu Ajansının 100. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansımız, bir asırlık ulu bir çınar. Milletimizin sesi, soluğu, nefesidir. Asırlık çınarın bugünlere gelmesini sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkese şükranla... Haberiniz bol, başarınız daim olsun. 100. yılınız kutlu olsun, nice yıllara..." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, mesajında AA'nın 100. yıl tanıtım videosuna da yer verdi.

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