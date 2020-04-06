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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

BBP Genel Başkanı Destici, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutladı

BBP Genel Başkanı Destici, Milli Mücadele'nin haklılığını duyurmak için 100 yıl önce kurulan Anadolu Ajansı, Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirmiştir." dedi.

Mehmet Tosun,İsa Toprak   | 06.04.2020
BBP Genel Başkanı Destici, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutladı

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de haber alma ve yayma özgürlüğünün lokomotif adresi olan Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Destici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de haber alma ve haber yayma özgürlüğümüzün lokomotif adresi olan Anadolu Ajansımızın kuruluşunun 100. yılını tebrik ediyor, kuruluşundan bugüne emeği, katkısı olan ve şu anda da yüksek bir gayretle görevlerini her şartta ifa eden çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Destici, Milli Mücadele'nin haklılığını duyurmak için 100 yıl önce kurulan AA'nın Türkiye'de demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirdiğinin altını çizdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen de Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Twitter paylaşımında "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadelemizin sesi olan ve bir asırdır ülkemiz ile dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan tüm hadiselerden bizleri haberdar eden Anadolu Ajansının 100. yaşı kutlu olsun." ifadesine yer verdi.


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