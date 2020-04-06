Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, AA'nın 100. yılını kutladı
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, "Anadolu Ajansının 13 dünya dili arasında Arnavutça yayınının da bulunmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.
Tiran
Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.
- Anadolu Ajansının isim annesi: Halide Edip Adıvar
- AA'nın kurucularından Yunus Nadi, ömrünü özgürlük için kalem tutarak geçirdi
- Milli Mücadele'nin haklılığını dış dünyaya Anadolu Ajansı duyurdu
- Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu AA'ya verdiği değer tarihi belgelerde
- Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı
Meta, yayımladığı mesajında, "Anadolu Ajansının 13 dili arasında Arnavutça yayınının da bulunmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. AA, yıllar boyunca iki ülke ve millet arasındaki mükemmel ilişkilerin her alanda güçlenmesine kaliteli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.
"Uzun ömürler ve başarılar Anadolu Ajansı" temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Meta, şunları kaydetti:
"Şüphesiz ki Anadolu Ajansı, modern Türkiye'deki önemli olayların tarihi bir hafızasıdır. Sürekli teknolojik ve toplumsal kalkınma reformu sayesinde AA, hem bölgemiz hem de dünyada halkın bilgilendirilmesi için önemli ve ciddi bir kaynak haline gelmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.