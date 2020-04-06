Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,660.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, AA'nın 100. yılını kutladı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, "Anadolu Ajansının 13 dünya dili arasında Arnavutça yayınının da bulunmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Fatjon Cuka,Furkan Abdula   | 06.04.2020
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, AA'nın 100. yılını kutladı

Tiran

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

Meta, yayımladığı mesajında, "Anadolu Ajansının 13 dili arasında Arnavutça yayınının da bulunmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. AA, yıllar boyunca iki ülke ve millet arasındaki mükemmel ilişkilerin her alanda güçlenmesine kaliteli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

"Uzun ömürler ve başarılar Anadolu Ajansı" temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Meta, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki Anadolu Ajansı, modern Türkiye'deki önemli olayların tarihi bir hafızasıdır. Sürekli teknolojik ve toplumsal kalkınma reformu sayesinde AA, hem bölgemiz hem de dünyada halkın bilgilendirilmesi için önemli ve ciddi bir kaynak haline gelmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95
Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki
Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Benzer haberler

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'tan AA'ya kutlama

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş'tan AA'ya kutlama

Arakanlı Müslümanlardan Anadolu Ajansına övgü

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, AA'nın 100. yılını kutladı

RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın 100. yılını kutladı

RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın 100. yılını kutladı
Milli Savunma Bakanı Akar AA'nın 100. yılını kutladı

Milli Savunma Bakanı Akar AA'nın 100. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı