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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Ardahan Valisi Masatlı: Türkiye'de habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir

Ardahan Valisi Masatlı, "AA, tasada ve sevinçte her zaman bizimle olmuştur. Türkiye'de habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir. Bu nedenle bugün 100. yılına giren Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

Günay Nuh   | 06.04.2020
Ardahan Valisi Masatlı: Türkiye'de habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir

Ardahan

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Masatlı, mesajında, Milli Mücadele dönemine tanıklık eden AA'nın, uluslararası alanda önemli bir noktada yer aldığını vurguladı.

AA'nın, yüzyıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımız, yerli ve milli duruşu ile en doğru ve en iyi haberi vermenin mücadelesi içinde olan bir kurumumuzdur. AA, tasada ve sevinçte her zaman bizimle olmuştur. Türkiye'de habercilik denilince ilk akla Anadolu Ajansı gelir. Bu nedenle bugün 100. yılına giren Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. AA, bugünlerde, zorlu bir dönemde de önemli bir görevi ifa ediyor, bunu bizzat görüyoruz. AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başta Genel Müdür Şenol Kazancı Bey olmak üzere Edirne'den Ardahan'a kadar tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Nice yüz yıllara."

Masatlı, AA'nın birçok dilde yaptığı yayınlarla dün ve bugün olduğu gibi yarın da Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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