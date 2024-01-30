60 saniyede ekonomide bugün (30 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦TCMB'den TL mevduatı destekleyici miktarsal sıkılaştırma adımı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 30, 2024
📈Ekonomik güven endeksinde artış sürüyor
🔥Doğal gazda şubat tarifesinde değişikliğe gidilmedi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/OfpNbk5Ttc