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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla'da düzenlenen iftar programında konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Niğde’de düzenlenen iftar programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt’te düzenlenen iftar programında konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (29 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (29 Mart 2024)

Ankara
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