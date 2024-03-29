60 saniyede ekonomide bugün (29 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💸Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 29, 2024
🚆Bayram tatilinde ek tren ve otobüs seferleri konulacak
📈Goldman Sachs, Türkiye raporunu yayınladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/HhAZGjJawN