60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🧓Türkiye'de yaşlı nüfusun oranı açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 27, 2024
🛫Hatay Havalimanı çift yönlü uçuşlara açılıyor
📈Türkiye'nin büyüme tahmini yukarı, Almanya'nın aşağı yönlü revize edildi
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/WAnUYu531m