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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sinop’ta ‘’Muhtarlar, STK ve Oda Temsilcileri İftar Programı’’nda konuşuyor.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2024)

Ankara
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