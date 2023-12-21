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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor.
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60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (21 Aralık 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
60 saniyede ekonomide bugün (21 Aralık 2023)

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