60 saniyede ekonomide bugün (21 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 21, 2023
🗨️Bakan Şimşek'ten KKM'den çıkış mesajı
💳Kredi kartı azami faiz oranı değişmeyecek
🇺🇸ABD büyüme verisi belli oldu
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/FaKkLnWG2p