60 saniyede ekonomide bugün (16 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💳Bayram ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 16, 2023
🏭Deprem bölgelerinde sanayiyi canlandıracak adım
➕Küresel piyasalar haftanın son işlem günü pozitif
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/klZE3ABN0Q