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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (16 Haziran 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
60 saniyede ekonomide bugün (16 Haziran 2023)

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