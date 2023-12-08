Dolar
28.97
Euro
31.15
Altın
2,004.90
ETH/USDT
2,357.00
BTC/USDT
43,930.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1825 metre rakımlı Alacabel'e mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Eminönü-Alibeyköy tramvay seferlerinde aksama
TRT Genel Müdürü Sobacı: 'Güçlü yayın, güçlü etki' vizyonumuzla dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz
Japon deprem uzmanından "Depreme hazırlıklı olun" uyarısı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (01 Aralık 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Aralık 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet