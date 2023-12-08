60 saniyede ekonomide bugün (08 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🇺🇸ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklentilerin üzerinde gerçekleşti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 8, 2023
📈Tarım dışı istihdam kasımda 199 bin kişilik artış kaydetti
📉İşsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye düştühttps://t.co/tD1RKxWoQ3 pic.twitter.com/YLMQlexdhI