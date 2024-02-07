Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,034.79
ETH/USDT
2,371.30
BTC/USDT
43,161.00
BIST 100
8,899.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı
Türkiye genelinde eş zamanlı "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (06 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Şubat 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (01 Şubat 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (01 Şubat 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (31 Ocak 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet