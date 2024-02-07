60 saniyede ekonomide bugün (07 Şubat 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🏘️Kamu deprem harcamaları için 1,1 trilyon lira tahsis etti— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 7, 2024
🧓Emeklilerin bayram ikramiyesi için artış beklentisi
💳Amerikalıların kredi kartı borcu rekor kırdı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/7hC2obfHgz