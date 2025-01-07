60 saniyede ekonomide bugün (07 Ocak 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈En düşük emekli aylığı belirlendi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 7, 2025
🚗Togg, elektrikli araçlarda lider oldu
🇪🇺Avro Bölgesi’nde enflasyon açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/9NXJVxz0BV