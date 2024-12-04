60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Bakan Kacır, Gençİz Zirvesi'nde konuştu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 4, 2024
📈Türk lirasının reel değeri zirvede
📌OECD’den büyüme tahmini
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/GrK7FvkNPP