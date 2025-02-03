60 saniyede ekonomide bugün (03 Şubat 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤳 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) February 3, 2025
🚢 Ocak ayı ihracat ve enflasyon rakamları açıklandı
📉 Piyasalarda "Trump tarifesi" sarsıntısı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/bWvr1npC9g