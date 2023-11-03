60 saniyede ekonomide bugün (03 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌 Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 3, 2023
🛒 Ticaret Bakanlığından, tüketicilere, "efsane kasım indirimleri" uyarısı
📈 Fitch, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/jBndnlcGPW