60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🚢Türkiye’nin ihracat verileri açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 2, 2024
🛩️ASELSAN, Baykar ve TUŞAŞ dünya listesinde
☕️Menengiç kahvesine AB tescili
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/irCFQseHXM