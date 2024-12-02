Dolar
34.73
Euro
36.39
Altın
2,640.05
ETH/USDT
3,672.10
BTC/USDT
97,021.00
BIST 100
9,681.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi. -VTR-
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2024)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da evlerine ulaşmakta sorun yaşayan görme engelli çiftin sesini Bakan Uraloğlu duydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye) Milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde bütün tedbirleri alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı
"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu" oturumlarla devam ediyor
Narin Güran cinayeti davasında "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntüler incelendi

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Aralık 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (29 Kasım 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Kasım 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (26 Kasım 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (26 Kasım 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (25 Kasım 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (25 Kasım 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet