21,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir." dedi.
Ankara
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