Dolar
20.88
Euro
22.49
Altın
1,977.32
ETH/USDT
1,888.70
BTC/USDT
27,104.00
BIST 100
5,130.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

21,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
21,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Duran: Büyük Türkiye zaferi yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır
Siirt'te yapılan hastane ek binası deprem izolatörleriyle donatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

21,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti

21,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı gerçekleşti

Otomotiv satışlarında rekor mayıs ayında da devam etti

İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır

İhracatçı ve ithalatçılar TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabilecek

İhracatçı ve ithalatçılar TAREKS'te e-Devlet şifresiyle işlem yapabilecek
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 4 ayda 800 milyon dolara dayandı

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 4 ayda 800 milyon dolara dayandı
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor

Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet