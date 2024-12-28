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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
60 saniyede bugün (28 Aralık 2024)

FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı
ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz

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