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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, , Ankara’da "Türk Tarih Kurumundan Tarih Öğretmenlerimize 100. Yıl Armağanı Programı"nda konuşuyor
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2022’de sağlıkta neler oldu?

2022’de Kovid-19 pandemisi etkisi yitirirken sağlık alanında birçok gelişme yaşandı. Peki 2022’de sağlıkta neler oldu? Anadolu Ajansı Muhabiri Burcu Çalık Göçümlü anlattı.

28.12.2022
2022’de sağlıkta neler oldu?

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