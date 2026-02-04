Dolar
Kültür, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Kilis'te depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Kilis'te hasar gören 22 tarihi yapıdan 6'sında restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, diğerlerinin sene sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İbrahim Özcan  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Kilis'te depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyonu sürüyor Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda depremden kısa süre sonra başlatılan çalışmalar, yapıların özgün kimliğinin korunarak depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla devam ediyor.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, depremlerde Kilis'teki 22 tarihi yapının hasar aldığını söyledi.

Onarım sürecinde tarihi yapıların dokusunun korunduğunu belirten Tunç, "Burada öncelikli olarak eserlerin statik güçlendirmeleri anlamında çalışmalar yürütüldü. Sürekli zıvana, sürekli kenet ve gergi sistemleriyle eserler daha güvenli hale getirilerek gelecek nesillere aktarılması noktasında gayret sarf edildi." dedi.

Eserlerdeki onarım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 1'i çeşme, 5'i cami olmak üzere 6 eserimizin restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı. Şu anda da Ramazan Bayramı'na kadar restorasyon çalışmalarını bitirmeyi hedeflediğimiz camilerimiz bulunmakta. 2026 yılı içerisinde de tüm eserlerimizi restorasyon çalışmasını bitirerek hizmete açmayı hedeflemekteyiz."

