Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajları
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılında taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.
Ankara
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin hüzünlü ilk yılında, mağdurları ve sevdiklerini anmak ve onurlandırmak için bir aradayız. AB Türkiye Delegasyonu olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, Türkiye'ye dayanışma elimizi uzatıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsveç'in Ankara Büyükelçiliğinin X'te yapılan paylaşımında, Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğine işaret edilerek, İsveç'in Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiği bildirildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabındaki mesajında, Türk halkının acısının paylaşıldığı belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 6 Şubat depremlerinin pek çok şehre eşi benzeri görülmemiş ölüm ve yıkım getirdiği vurgulanarak, Kanadalıların Türk halkıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin X'te paylaştığı mesajda, Büyükelçi Jeff Flake'in ülkesinin depremlerin ardından kentsel arama-kurtarma ekiplerinden insani ihtiyaç malzemelerine uzanan çeşitli yardımlarla köklü müttefik ve dostu Türkiye'ye destek için harekete geçtiğini vurguladığı belirtildi.
Paylaşımda, Flake'in iki ülke arasındaki işbirliğinin ABD ile Türkiye arasındaki kadim bağı yansıttığı ve ABD'nin Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiğini söylediği de aktarıldı.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, depremin yıl dönümünde, afet nedeniyle hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dilekleri iletildi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabında Büyükelçi Isabelle Dumont'un Türkçe konuştuğu video mesajına yer verildi. Büyükelçi Isabelle Dumont, depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andığını söyledi.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ve depremden etkilenenlerin unutulmadığı ve tüm bölgenin yaralarının en kısa zamanda sarılmasının umulduğu kaydedildi.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Türk halkının kederinin paylaşıldığı kaydedilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, X hesabında, birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılmasına devam edileceğini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, Çin hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden ötürü derin üzüntü duyduğu vurgulandı.
İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye'ye destek mesajı verilerek, hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenerek, dayanışma mesajı verildi.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, "Depremlerde vefat edenleri saygıyla anıyorum, onları sevenlere sabır diliyorum. O günlerde oralarda olanların yükü de zamanla azalsın. Macar ekiplere teknik, pratik, eşya destekte bulunan, yardımcı olanlara tekrar teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin X'te yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenler anılarak, "insani açıdan zor olan her anda" Türkiye'nin yanında olma mesajı verildi.
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda, depremde hayatını kaybedenler saygıyla anılarak, Türk halkının acısının paylaşıldığı vurgulandı.
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, deprem nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef Ukrayna halkı olarak enkaz ve yıkımı savaş gibi korkunç bir tecrübe ile deneyimliyoruz. Her enkazın beton yığınının ötesinde, yüzlerce can, onlarca yaşanamamış çocukluk demek olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.
Polonya’nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Polonya’nın depremin ilk anından itibaren Türkiye’ye destek olduğu belirtilerek, felaketten etkilenen bireylerin acısının derinden paylaşıldığı aktarıldı.
İran'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın, deprem bölgesindeki halkın yaralarının sarılması ve acıların hafiflemesinde tüm gücüyle Türkiye'nin yanında yer aldığı ve yardıma koşan ülkelerden biri olduğu belirtildi.
Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından, Belçika'nın Türkiye'nin devam eden iyileştirme çabalarında yanında olmayı sürdüreceği vurgulanarak, "Bugün en içten düşüncelerimiz hayatını kaybedenler, aileleri ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen herkesle birliktedir." ifadesine yer verildi.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'te yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin iyileşme sürecinde "Dost Operasyonu" ruhu içinde dayanışma halinde olunmaya devam edileceği kaydedildi.
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda da depremde hayatını kaybedenler saygı ve rahmetle anılırken, Türkiye'nin yanında olunduğu mesajı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.